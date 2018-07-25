Защитник "Баварии" Боатенг близок к переходу в "ПСЖ"

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг в ближайшее время может перебраться в "Пари Сен-Жермен". Французы активизировали переговоры с немецким клубом, предложив приличные деньги за футболиста.

Как сообщает Sports.ru, руководство "ПСЖ" готово выложить за Боатенга от 60 до 70 миллионов евро. Ранее французский клуб предлагал "Баварии" 50 миллионов.

Эта сумма не устроила немцев. Они рассчитывают получить за своего защитника не менее 80 миллионов евро.