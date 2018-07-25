Михаил Южный: турнир в Санкт-Петербурге станет последним в карьере

Российский теннисист Михаил Южный после выигранного матча у американца Эмиля Рейнберга на турнире в Атланте заявил, что в ближайшее время завершит профессиональную карьеру. 36-летний россиянин сыграет свой последний турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет с 16 по 23 сентября 2018 года.

"Сегодня я очень нервничал на корте, потому что знал о заявлении, которое сделаю после игры. Время пришло. Хочу сказать, что выступлю на US Open Series, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере", – приводит слова Южного Чемпионат.com.

Российский теннисист, начавший выступать в 1999 году, выиграл 10 турниров категории АТР. Дважды он становился полуфиналистом Открытого чемпионата США.