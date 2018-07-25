Друг скончавшегося в 39 лет актера из "Счастливы вместе" винит в его смерти врачей

Появились подробности о последних неделях жизни актера Александра Исакова. Как сообщалось ранее, он скончался 23 июня, пролежав три недели в больнице. Исакову, известному по ролям в театре и популярных сериалах ("Счастливы вместе", "Холостяки", "Дежурный ангел" и других) было всего 39 лет.

В пресс-службе Государственного театра киноактера, где служил Исаков, "Комсомолке" сообщили, что актер ушел из жизни от осложнений, которая дала пневмония.

Между тем, друг Исакова Роман Печерский в своем "Фейсбуке" написал, что смерть Александра может быть связана с врачебной ошибкой. По его словам, за три недели, что Исаков лежал в больнице, "врачи не смогли установить диагноз", и только после отека легких выявили причину: двусторонняя пневмония.

Печерский пишет, что еще накануне ухода из жизни он шутил, к нему приезжала мама, были рядом друзья, с которыми они обсуждали планы на отдых, а утром следующего дня его не стало – " сердце уже не справилось".

Прощание с артистом Государственного театра киноактера Александром Исаковым и отпевание состоится 26 июля в 11:30 во втором зале Митинского крематория Митинского кладбища, сообщила в своем "Фейсбуке" коллега актера Наталья Тищенко.