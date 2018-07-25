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Поиск жизни в космосе 36 минут назад
Существовала ли жизнь на Луне?
Сегодня Луна необитаема, хотя у человечества есть парочка планов по её колонизации. Между тем в далёком прошлом на поверхности Селены могла существовать жизнь. Об этом заявили астробиологи из США.
Дирк Шульце-Макух (Dirk Schulze-Makuch) из Университета Вашингтона и Иэн Кроуфорд (Ian Crawford), профессор планетологии и астробиологии в Университете Лондона, заявили, что условия на лунной поверхности были приемлемыми для поддержания простых форм жизни вскоре после формирования спутника четыре миллиарда лет назад, а также в течение пика лунной вулканической активности порядка 3,5 миллиарда лет назад.
Как полагают учёные, в течение обоих периодов из внутренней части Селены извергалось большое количество перегретых летучих газов, включая водяной пар.
Шульце-Макух и Кроуфорд пишут в своей работе, опубликованной в научном издании Astrobiology, что подобная дегазация могла образовать целые бассейны жидкой воды на поверхности Селены и достаточно плотную атмосферу.
"Если на ранней Луне в течение длительных периодов времени присутствовала жидкая вода и плотная атмосфера, то мы думаем, что лунная поверхность могла быть пригодной для жизни по крайней мере временно ", — говорит Шульце-Макух.
Работа астробиологов основана на результатах недавних космических миссий и анализов лунных пород и образцов грунта.
Так, в 2009 и 2010 годах международная группа учёных обнаружила на Селене огромное количество водяного льда. Кроме того, были получены убедительные доказательства присутствия большого количества воды в лунной мантии.
Также молодая Луна, скорее всего, была защищена магнитным полем, которое могло уберечь формы жизни на поверхности от смертельно опасного солнечного ветра.
Как полагает Шульце-Макух, жизнь на спутнике могла зародиться так же, как и на Земле Но, скорее, она всё же была принесена метеоритом.
Самое раннее свидетельство жизни на Земле – это окаменелые цианобактерии возрастом от 3,5 до 3,8 миллиарда лет. В то время Солнечной системе переживала бомбардировку метеоритами. Возможно, что метеориты, содержащие простейшие организмы (те же цианобактерии), могли быть занесены на спутник с самой Земли.
"Очень похоже на то, что Луна была пригодна для жизни в то время. В водоёмах Луны могли процветать микробы, пока поверхность не стала сухой и мёртвой", — говорит Шульце-Макух.
Специалист признаёт, что опередить, возникла ли жизнь на Луне или она была перенесена из другого места, можно только в ходе будущей программы исследования спутника. Одним их перспективных направлений исследований для любых будущих космических миссий может стать сбор проб из месторождений периода вулканической активности. Цель – определить, содержат ли они воду или возможные признаки существования жизни.
Кроме того, можно было бы проводить эксперименты в моделируемых лунных условиях прямо на нашей планете и на МКС, чтобы также выяснить, смогут ли микроорганизмы выживать в условиях, которые, согласно теориям, существовали на ранней Луне.
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