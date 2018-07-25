Уго Льорис может стать самым дорогим вратарем мира

Вратарем сборной Франции и английского "Тоттенхэма" Уго Льорисом заинтересовался мадридский "Реал". Руководство "сливочных" готово отдать за чемпиона мира в составе "трехцветных" 67,6 миллионов евро. Впрочем, "шпоры" вряд ли расстанутся со своим голкипером.

Если эта сделка состоится, Уго Льорис станет самым дорогим приобретением в мире среди вратарей, сообщает "Спорт-экспресс". Ранее рекордный трансфер осуществил "Ливерпуль", купив у "Ромы" бразильца Алиссона за 62,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне французский вратарь провел за "Тоттенхэм" 36 матчей. В них он пропустил 35 мячей. Кроме того, Льорис выиграл чемпионат мира по футболу в России в составе сборной Франции.