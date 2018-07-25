4 тысячи сотрудников МФЦ начали поквартирный обход москвичей

Москвичей начали информировать о нововведениях на предстоящих выборах мэра. Сотрудники центров госуслуг, одетые в специальную форму, обходят квартиры. Они рассказывают жильцам, как воспользоваться новыми возможностями в день голосования 9 сентября.

Так, избирательные участки будут работать до 10 вечера. Проголосовать можно будет по месту фактического пребывания — нужно только заранее подать заявление. В этом году участки появятся и в дачных поселках.

Для информирования граждан между центрами госуслуг Москвы "Мои Документы" и Московской городской избирательной комиссией заключено соответствующее соглашение и сформирована группа из 4 тысяч сотрудников.

Подтвердить полномочия сотрудников центров госуслуг можно, позвонив в единую справочную службу города Москвы (8-495-777-77-77) и назвав фамилию, имя и отчество пришедшего.

С 25 июля подать заявление на голосование по месту фактического пребывания можно в любом центре госуслуг Москвы, или же пригласив сотрудника центра госуслуг (позвонив по телефону 8-495-777-77-77). Также подать заявление можно в территориальной избирательной комиссии, в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках, или через портал gosuslugi.ru.

С 29 августа для этого также можно будет обратиться в участковую избирательную комиссию.

Система "Мобильный избиратель", запущенная в рамках подготовки к выборам президента России, оказалась очень востребованной. Суть ее в том, что гражданин может проголосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке.