25 июля 201811:08
Фура протаранила три микроавтобуса в Туапсе
Водитель и четверо пассажиров "Газели" попали в больницу после массового ДТП в Туапсе, где не совладавший с управлением дальнобойщик протаранил три микроавтобуса. Последствия аварии сняли на видео.
Авария произошла около 06:50 утра на Сочинской улице: Volvo с полуприцепом ушел в бок и снес остановку и три микроавтобуса — Mercedes-Benz, Hyundai и "Газель" с сотрудниками нефтезавода в салоне. От удара отечественный микроавтобус отлетел вперед и опрокинулся на бок.
По данным регионального управления ГИБДД, водителя транспортного средства и четверых пассажиров доставили в больницу для осмотра, тогда как очевидцы утверждают, что пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас
11:35
Детские передачи разрешили прерывать рекламой
11:31
Арестован первый фигурант дела о пытках в колонии
11:23
И. о. руководителя СК по Москве назначен Андрей Стрижов
Картина дня
-
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин
- Скоропостижно скончался актер Александр Исаков
- Пытки в колонии: Бастрыкин потребовал дать жесткую оценку
- Гендиректор НПО им. Лавочкина увольняется из-за дела о мошенничестве
- Набравший 400 баллов школьник успешно сдал экзамены в МГУ
Самое читаемое
-
Названа причина смерти 28-летней чемпионки: она утонула
- Трагедия в Серпухове: убийца ребенка арестован, покрывавший его участковый пойдет под суд
- Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
- Девушки получили ожоги внутренностей, выпив воды
- Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Обновленный Hyundai Tucson: сроки начала продаж в России
- В Амурской области АЗС разливала воздух вместо бензина
- Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО
- Kia назвала цены и версии обновленной Kia Optima для России
Экономика
-
ЕК: автопроизводители манипулируют данными о выбросах
- ЦБ Китая продолжил ослаблять юань к доллару
- Вторая жизнь биткоина
- Трамп предложил ЕС вместе отказаться от пошлин и субсидий
- На что Россия поменяла трежерис?
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Ученые не нашли в атакамском гуманоиде ничего странного
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- Создана таблетка от сотрясения мозга
- Репродуктивную функцию мужчин способен улучшить алкоголь
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Водитель автобуса, задавивший четырех человек, в суде не признал вину
- Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Московские палатки с шаурмой проверят после случая массового отравления
- На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Убийство девочки в Серпухове: на подозреваемого уже жаловались полиции
- Почти 4,5 миллиона туристов побывали в Москве за время мундиаля
- Крупный пожар в поселке Монино тушили более шести часов
- Автосервисы наживаются на столичных автовладельцах
- Ночных вандалов, разоряющих клумбы в Видном, сняли на видео
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый пластырь выявит уровень стресса по анализу пота
- "Электронный язык" быстро распознает некачественный мёд
- Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией
- Найдены останки "бронированного" динозавра с колючей головой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе
Сегодня
Один из садистов из ярославской колонии признал вину
20 минут назад
Пропавший самолет упал в Новосибирской области
1 час назад
Существовала ли жизнь на Луне?
32 минуты назад
Расходы на науку: топ-10 стран мира
2 часа назад
Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель
23.07.2018 08:10
На Крымском мосту уложили первые рельсы
1 час назад
Комикс "Сабрина" претендует на Букеровскую премию
2 часа назад
Хозяин мира: сколько стоит купить город или деревню
21 час назад
Интеллектуальная транспортная инфраструктура столицы
24.07.2018 11:00
2 000 000 подписчиков на YouTube-канале "Россия 24"
24.07.2018 08:30
Витю спасет трансплантация почки
23.07.2018 11:55
Нападение косаток на кита под Магаданом было снято на видео
31 минута назад
10 000 000 детей "из пробирки" - не Божий промысел?
2 часа назад
Российские дипломаты посетят Марию Бутину 26 июля
4 часа назад
Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за жары
6 часов назад
В больнице Лимы прогремели два взрыва: 20 человек ранены
9 часов назад
Spice Girls договорились о воссоединении
15 часов назад
Мэй взяла переговоры по Brexit под свой контроль
17 часов назад