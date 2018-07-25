"Спартак" проведет первый матч Лиги чемпионов 8 августа в гостях

Стала известна дата первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и победителем пары ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария). Игра состоится 8 августа. "Красно-белые" проведут ее на поле соперника.

"Оба клуба в случае выхода в следующую стадию турнира подтвердили, что первый домашний матч против "Спартака" намерены провести 8 августа. Начало встречи в 20:00 по местному времени", — сообщается на официальном сайте столичного клуба. Ответная встреча третьего раунда Лиги чемпионов состоится 14 августа на стадионе "Спартака".

Напомним, что в первой игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая состоялась в Салониках, победу одержал ПАОК со счетом 2:1. Следующий матч пройдет в Швейцарии 1 августа.