25 июля 201812:22
Задержаны заказчик и четверо исполнителей убийства топ-менеджера в Уфе
Сотрудники правоохранительных органов задержали заказчика и четырех исполнителей убийства топ-менеджера Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрия Яшина.
Тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти было найдено в Уфе 21 июля. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, сопряженное с похищением человека" УК РФ. Были назначены специальные экспертизы, следователи провели более десятка обысков. В ночь на 24 июля в ходе спецоперации сотрудники МВД и ФСБ схватили подозреваемых. Задержанные уже дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими убийства, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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