Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент падения в Серпуховском районе Подмосковья учебно-тренировочного самолета ZLIN 326, за штурвалом которого находился чемпион мира по авиационной акробатике, президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Игорь Турик. В результате крушения погиб и он сам, и его приятель — летчик-испытатель Виктор Бирюков.

Трагический инцидент произошел около 15:30 в минувший вторник, 24 июля, близ аэродрома Дракино, где и тренировались пилоты. На кадрах видно, как легкомоторный самолет, который снимался в популярных сериалах "Диверсант", "Небо в огне" и "Истребители", совершает разворот в воздухе, а потом начинает терять высоту и врезается в землю.

Прибывшим на место медикам спасать оказалось некого — Турик и Бирюков от полученных травм скончались на месте. Организована доследственная проверка.

"В воскресенье мы с восторгом наблюдали за его упражнениями. Резко шёл вниз, потом на бреющем полёте, потом резко взмывал вверх, крыльями качал, вращался вокруг своей оси... Какие-то немыслимые крутые повороты в воздухе. Это было адски захватывающе! Вчера узнала, что он — чемпион мира по аэроакробатике, разбился. Как-будто знакомый", — написала Марина Исаева.

Публикация от Maria Isaeva (@neogotika_isaeva_mariia) 24 Июл 2018 в 11:41 PDT

В 2014 году Игорь Турик стал чемпионом мира по авиаакробатике на самолетах Як-52 в командных соревнованиях.