Госдума разрешила не учить государственные языки регионов

В третьем — окончательном чтении Госдума приняла закон о свободе выбора изучения в школе родных языков. В том числе подразумевается и изучение русского языка как родного.

До сих пор в школьной программе русский изучался как государственный, однако его нельзя было выбрать для изучения как родной, что некоторое время назад стало поводом для дискуссий в обществе.

Теперь же родители смогут сами выбирать, какой язык будет учить их ребенок в школе наряду с русским.

Причем, зафиксированное в законе право свободного выбора языка образования ребенком (по заявлению родителей) будет касаться не только школы, но и дошкольного образования.

Поскольку данный вопрос для многих в многонациональной России является крайне чувствительным, еще на стадии обсуждения законопроекта на сайте Госдумы появились подробные разъяснения.

На самые актуальные в данном контексте вопросы ответил председатель думского комитета по науке и образованию Вячеслав Никонов.

Так, на вопрос, если в субъекте Федерации (кроме русского) есть второй государственный язык, то станет ли его изучение обязательным для всех школьников этого региона, и можно ли выбрать языком образования только русский, Никонов ответил, что после принятия поправок в Закон "Об образовании в РФ" изучение государственного языка субъекта Федерации не будет обязательным для всех школьников этого региона. "Это будет выбор семьи за несовершеннолетнего обучающегося", — пояснил Никонов.

Отвечая критикам законопроекта, которые говорят, что он поставит под удар сохранение языковой и культурной самобытности народов России, председатель комитета ГД по науке и образованию развеял эти опасения.

По словам Никонова, цель законопроекта – "как раз поддержание языковой и культурной самобытности народов нашей страны".

При этом Никонов отметил, что, к сожалению, в последние годы система поддержки изучения и преподавания родных языков в России ухудшилась: исчез целый ряд исследовательских институтов, которые занимались этими вопросами, исчезла система подготовки педагогов по языкам коренных и малочисленных народов, есть проблемы с учебниками и с образовательными стандартами.

Чтобы исправить положение, думский комитет по образованию и науке рекомендовал создать на федеральном уровне специальный фонд поддержки родных языков, и правительство России эту инициативу поддержало.

Однако вопрос о создании фонда, по словам Никонова, был вынесен за рамки законопроекта, потому что он не регулируется законом об образовании.

При этом Вячеслав Никонов отметил, что в системе образования России используется 58 языков, а федеральные образовательные программы утверждены по 13 национальным языкам. В то же время существует такое понятие, как "государственные языки", пояснил Никонов. Они определены в 22 субъектах Федерации.

Статус государственных языков России имеют 36 языков. Одновременно с этим во всех субъектах в качестве государственного определен также русский язык. При этом (если считать и наречия), в России говорят более чем на 250-ти языках. "Потому, безусловно, необходимо развитие системы преподавания национальных языков", — отмечает парламентарий.