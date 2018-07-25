25 июля 201812:38
В Домодедове пассажир устроил драку на борту самолета
В аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку с сотрудниками авиационной безопасности. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина начал буянить на борту прямо перед вылетом. Экипаж принял решение высадить дебошира. Уже спускаясь по трапу, тот неожиданно ударил по голове сотрудника аэропорта. На летном поле вновь пытался устроить потасовку. Буйного пассажира задержали прибывшие на место сотрудники полиции.
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