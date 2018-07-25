В Перми пожар потушили уличной поливальной машиной

Очевидцы в Перми сегодня утром, 25 июля, наблюдали удивительную картину, как тушением загоревшегося грузовика занялись водитель поливальной машины и его напарник.

Водитель поливальной машины вовремя заметил, как из моторного отсека тяжелого МАЗа вырывается огонь. Решение было принято мгновенно, и несколько десятков секунд спустя рабочий уже поливал из шланга кабину вспыхнувшего грузовика.

Для победы над пламенем понадобилось около тысячи литров воды, при этом кабина все-таки выгорела. Однако пожар был потушен, и от огня никто не пострадал.