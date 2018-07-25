Дети без занятий, родители в долгах: сеть Footyball обанкротилась
Сотни москвичей пытаются вернуть деньги, уплаченные за уроки в детских спортивных школах Footybal. Родителей убеждали купить годовые абонементы, но юные футболисты смогли позаниматься только несколько недель. На счету владельца сети долг почти в миллиард рублей. Юристы считают, что он работал по принципу финансовой пирамиды.
Они учили попадать в цель, но в этот раз, кажется, промахнулись сами. Известная сеть детских футбольных клубов Footyball обанкротилась. Сотни детей остались без своего любимого вида спорта, а родители — без денег. Владимир купил для своего сына годовой абонемент на сумму 68 тысяч. Но позаниматься удалось лишь пару недель.
"Нам просто позвонили и сказали, что не будет занятия: то ли свет отключили, то ли воду. Ну ладно, все бывает. И через какое-то время опять звонок, опять не будет занятий, теперь делается ремонт", — рассказывает пострадавший Владимир Нелюбов.
Родителей убеждали заключать договор уже на первом ознакомительном занятии — так будет якобы дешевле, ведь платить надо сразу за год.
"Их психологи разработали эту программу. С их точки зрения ребенок может хоть какие-то плоды принести, если занимается год", — говорит пострадавшая Екатерина Емельяненко.
Но сын Екатерины смог проходить туда всего полгода. Кредит в 80 тысяч приходится банку выплачивать до сих пор. Ей, как и сотням других родителей, договор расторгнуть не удалось.
- Сначала говорили, что нужно время, чтобы просчитать сумму к выплате. До мая я ждала сумму к выплате, в мае я уже вышла на связь с финансовым директором. Оказалось, что финансовый директор недавно сменился, и он не в курсе дел.
Четыре клуба, расположенные по всей Москве, стали закрываться один за другим. Заниматься негде и не с кем. Арендодатели выгоняют, тренеры увольняются. Зарплату им не отдают уже несколько месяцев.
"Компании на протяжении всей своей работы прибыльной не была, она несла убытки, был огромный раздутый штат. При этом еще одна из школ, в которую было вложено много денег на ремонт, была снесена. После этого пошел разнобой", — объясняет инвестор Валерий Золотухин.
В футбольном клубе обещали научить гибкости, лидерству и английскому языку напоследок. Но, кажется, такие наполеоновские планы оказались не под силу бизнесмену Алексею Бавыкину, основателю и владельцу Footyball. Сейчас на его счету задолженность почти в миллиард рублей. Кажется, его это не очень пугает. На связь с родителями не выходит. Но зато в социальных сетях делится советами по душевному равновесию.
"В первую очередь, что нужно понять, что чувство ненависти, которое вы испытываете ко мне, оно отравляет вас и наносит вред вам, а не мне", — утверждает Алексей Бавыкин, основатель сети клубов Footyball.
А вот на вопрос о том, когда все-таки вернут деньги, отвечает: "Ребят, те, кто хочет расторгнуть договор, не расторгайте, лучше подождите".
Ждать пока готовы только инвесторы, которые вкладывали в бизнес Бавыкина миллионы рублей.
"На процент, который я получил, купил вот абонементы", — рассказывает инвестор Олег Емельянов.
"Инвесторам обещали огромные проценты — от 20 до 40 процентов годовых. Это очень похоже на пирамидальную структуру", — считает юрист Анатолий Коровин.
Сейчас вовлеченные в финансовую пирамиду инвесторы пытаются своими силами возобновить работу клубов и привлечь новых вкладчиков, а родители составляют очередное заявление на Footyball, в суд уже подано более 80 исков.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Начались аресты фигурантов дела о пытках в колонии
- Скоропостижно скончался актер Александр Исаков
- Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин
- Гендиректор НПО им. Лавочкина увольняется из-за дела о мошенничестве
- Бывший боксер на Hummer насмерть сбил юную москвичку в Киеве
Самое читаемое
-
Трагедия в Серпухове: убийца ребенка арестован, покрывавший его участковый пойдет под суд
- Названа причина смерти 28-летней чемпионки России
- Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
- Девушки получили ожоги внутренностей, попив воды
- Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Обновленный Hyundai Tucson: сроки начала продаж в России
- В Амурской области АЗС разливала воздух вместо бензина
- Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО
- Kia назвала цены и версии обновленной Kia Optima для России
Экономика
-
ЕК: автопроизводители манипулируют данными о выбросах
- ЦБ Китая продолжил ослаблять юань к доллару
- Вторая жизнь биткоина
- Трамп предложил ЕС вместе отказаться от пошлин и субсидий
- На что Россия поменяла трежерис?
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Ученые не нашли в атакамском гуманоиде ничего странного
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- Создана таблетка от сотрясения мозга
- Репродуктивную функцию мужчин способен улучшить алкоголь
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Буйного пассажира из Домодедова отправили на 5 суток в изолятор
- Мобильный избиратель: москвичи смогут выбрать мэра, сидя на дачах
- Дети без занятий, родители в долгах: сеть Footyball обанкротилась
- В столице задержаны мошенники из автосалона: кадры спецоперации
- В Крылатском открылся новый спорткомплекс с двумя бассейнами
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый пластырь выявит уровень стресса по анализу пота
- "Электронный язык" быстро распознает некачественный мёд
- Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией
- Найдены останки "бронированного" динозавра с колючей головой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе