Разбившимся под Новосибирском самолетом управлял известный томский бизнесмен

За штурвалом легкомоторного самолета Cirrus Sr22, который в среду утром пропал по пути из Новосибирска в Томск, находился сооснователь и директор компании "ТрансСервис" Владимир Бардокин, сообщает НГС.

Самолет поднялся в воздух около шести часов утра по местному времени, но до места назначения не добрался. Поиски велись на территории четырех районов Новосибирской области, поскольку на борту Cirrus не было спутникового трекера. В итоге около 14 часов дня по местному времени (10 утра по Москве), благодаря рассказам очевидцев, слышавшим громкий хлопок, обломки обнаружили в лесу в Заельцовском районе, недалеко от точки взлета.

Пилот воздушной машины от полученных травм скончался. На кадрах с места видно, что самолет развалился на части. Причины инцидента пока не называются, но известно, что рано утром над Новосибирском стелился густой туман.

Бардокин не первый владелец Cirrus Sr22 — до недавнего времени он принадлежал жителю Краснодара Владимиру Рязанову. Погибший томский бизнесмен с 2002 года управляет компанией "ТрансСервис", которая обслуживает нефтегазовую отрасль — предоставляет спецтехнику для доставки людей и крупногабаритных грузов на отдаленные месторождения.