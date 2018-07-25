РЖД: расписание на вокзалах будут показывать по местному времени

На всех вокзалах и остановочных пунктах сети Российских железных дорог изменяется порядок информирования о времени прибытия и отправления поездов дальнего следования, сообщается на сайте РЖД.

Если ранее указывалось московское время, то теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, указателях на платформах и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи, по местному времени.

Отмечается, что данное нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года и введено оно для улучшения качества обслуживания пассажиров.

В мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда РЖД, отправляющиеся с 1 августа 2018 года.

"Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время", — поясняется в сообщении на сайте холдинга.

Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.