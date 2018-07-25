Юбилей ЭКО: прорывной технологии 40 лет

Шесть миллионов людей во всём мире появились на свет благодаря уникальной технологии – экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). По прогнозам экспертов, к 2100 году эта цифра вырастет до 400 миллионов, сообщает журнал Nature.

Автором революционной методики стал британский учёный-физиолог Роберт Эдвардс. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине "за разработку технологии искусственного оплодотворения".

Эдвардс работал над технологией совместно с гинекологом Патриком Степто (Patrick Steptoe). В 1977 году они впервые успешно провели ЭКО британке Лесли Браун, которая не могла забеременеть в течение 9 лет. 25 июля 1978 года у неё родилась дочь, Луиз Джой Браун. Она стала первым человеком, "зачатым в пробирке" (новорожденная Луиз запечатлена на фото ниже).

В 1982 году у Луиз родилась сестра, Натали Браун, также зачатая при помощи нового метода. Именно она в мае 1999 года стала первым ЭКО-ребёнком, родившим естественно зачатого малыша.

Напомним, что процедура ЭКО проходит следующим образом. Из организма женщины извлекают яйцеклетку и оплодотворяют искусственно, в условиях "in vitro" (то есть в пробирке). Полученный эмбрион в течение 2-5 дней содержится в специальном инкубаторе, после чего его переносят в полость матки. Далее беременность протекает естественным образом.

Как правило, для экстракорпорального оплодотворения стараются получить несколько яйцеклеток: это повышает эффективность лечения бесплодия. Но так как в норме у женщины в течение одного менструального цикла созревает одна яйцеклетка, то для получения нескольких проводят так называемую процедуру стимуляции суперовуляции. Для этого пациентке назначают инъекции гормональных препаратов.

Вероятность успешного оплодотворения искусственным способом составляет 60-70%. Согласно статистике Европейского общества репродуктивной медицины и эмбриологии, после переноса эмбриона в матку беременность наступает в 33,2% случаев.

Сегодня ЭКО является надеждой многих пар, которые не могут зачать ребёнка "классическим" способом. Однако в момент появления инновационная методика вызвала множество споров (как научных, так и этических).

В первую очередь, учёных волновал вопрос о рисках для здоровья малыша, родившегося в результате искусственного оплодотворения. В ответ большинство медиков приводили в пример Луиз Браун, у которой нет проблем со здоровьем и которая, кстати, родила двоих детей, зачатых естественным образом.

Современные исследования позволяют узнать о возможных проблемах и факторах риска намного больше.

Например, в 2016 году было установлено, что у матерей в возрасте за сорок, прибегающих к ЭКО, меньше шансов родить ребёнка с врождёнными дефектами (например, синдромом Дауна). А вот у женщин моложе ситуация прямо противоположная: риск врождённых дефектов для детей повышается почти вдвое.

Не утихают дискуссии и по поводу других открытий, связанных с изучением человеческих эмбрионов. Речь идёт, в первую очередь, о редактировании генов на самых ранних этапах развития зародыша и создании "дизайнерских детей", а также о рождении малышей от трёх родителей и создании искусственных эмбрионов.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (www.nauka.vesti.ru) рассказывали о другом способе борьбы с бесплодием, который может стать конкурентом ЭКО.