Рис, маис и соевая паста: Ким Чен Ын призвал улучшить питание солдат

Лидер КНДР озаботился питанием Корейской народной армии. Ким Чен Ын посетил предприятие, которое снабжает продовольствием вооруженные силы, и призвал его рабочих своевременно выполнять план и ничего не жалеть для военных, пишет агентство ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Северокорейский лидер напомнил, что его отец всегда заботился о солдатах, чем укреплял обороноспособность страны.

В этой связи иностранные журналисты вспомнили историю солдата, который в 2017 году перебежал из Северной в Южную Корею. Помимо прочего, он жаловался на скудное питание: ему давали слишком мало белковой пищи. По неподтвержденным данным, рацион армии КНДР состоит из риса, маиса, традиционной корейской капусты и соевой пасты.