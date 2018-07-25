Спевшая о вреде наркотиков певица Деми Ловато попала в больницу с передозировкой

25-летняя американская певица Деми Ловато попала в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой запрещенными веществами. Печальная ирония этой ситуации заключается в том, что за месяц до госпитализации артистка выпустила песню "Sober" ("Трезвая"), в которой раскаивалась в употреблении наркотиков, сообщает TMZ.

Накануне неприятного инцидента Ловато находилась на вечеринке в Западном Голливуде, где праздновала день рождения друга. После возвращения домой девушка не откликалась на стук соседки, та вызвала скорую. Врачи нашли звезду лежащей на полу без сознания.

Ранее Ловато признавалась, что употребляла кокаин с 17 лет, однако последние годы, по словам звезды, та вела трезвый образ жизни. В июне американка выпустила композицию "Sober" со словами: "Мне очень жаль, я больше не трезва. Мне жаль, что я вновь здесь. Обещаю, что обращусь за помощью. Мне стыдно".

Что именно принимала певица перед тем, как потерять сознание, неизвестно.

В доме Ловато запрещенных веществ не нашли. В настоящий момент жизни артистки ничто не угрожает.