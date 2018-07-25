Шахматы. Свидлер сыграл вничью с чемпионом мира Карлсеном

В швейцарском городке Биль продолжается шахматный Biel Chess Festival, в рамках которого проходит крупный турнир с участием чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и многократного чемпиона России Петра Свидлера. Накануне они сыграли вничью.

Свидлер играл черными и сумел нейтрализовать все атаки именитого скандинава. Карлсен сохранил первое место, но его догнал Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), который обыграл француза Максима Вашье-Лаграва. Чех Давид Навара победил Нико Георгиадиса (Швейцария).

Турнирное положение после 3-го тура: Карлсен, Мамедьяров – по 2,5 очка, Свидлер – 2, Навара – 1, Вашье-Лаграв – 0,5, Георгиадис – 0.