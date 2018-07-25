Пожары в Греции: как вернуть деньги за испорченный отдых
Пожары в Греции заставляют задуматься тех, кто уже купил туристическую путевку в страну: стоит ли ехать. Многие уже готовы разорвать договор в одностороннем порядке. Можно ли в таком случае рассчитывать на полную компенсацию?
Юго-восток Греции охвачен огнем. Под прицелом безжалостной стихии – исторический регион страны Аттика. Основные очаги возгорания сконцентрированы в крохотном курортном городке Мати, всего в 40 километрах от Афин. Сейчас в регионе находится около 2 тысяч туристов из России. Но ситуация уже взята под контроль: в регионах, сильно затронутых пожаром, объявлен режим ЧС. Остальная Греция, как и прежде, принимает тысячи туристов, не планирующих прерывать свой отпуск.
Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию: "На горячую линию Ростуризма и в общественные организации не поступает звонков от российских туристов, которые бы хотели аннулировать или перебронировать путешествия в Грецию. Ситуация в Греции полностью взята под контроль. Российские туристы не пострадали во время пожаров, поэтому в данный момент аннуляций нет".
Сейчас туроператоры находятся в постоянном контакте с россиянами. После немногочисленных звонков от туристов, находящихся в зоне, приближенной к зоне ЧС, им немедленно были предложены альтернативные варианты размещения. Однако все же стоит разобраться, как происходит та самая аннуляция тура (процедура, предполагающая стопроцентный возврат средств клиенту). Возможна она лишь в случае, когда на посещение иностранного государства российским правительством либо наложен официальный запрет, либо имеется рекомендация его не посещать.
"Опыт предыдущих лет показывает: когда есть официальный запрет органов власти (контролирующих органов либо органов МИДа) на поездки россиянам в эту страну, тогда, безусловно, происходит возврат", – объясняет директор по развитию Национальной сети турагентств Игорь Блинов.
Пожарами охвачена лишь континентальная часть Греции, в то время как основные туристические кластеры сосредоточены на островной части государства (Родос, Крит, Корфу). Но даже при отсутствии официального запрета, оператор обязан выплатить туристу полную стоимость, если забронированный отель попадает в зону ЧС.
"Прежде всего надо разобраться, есть проблема в курортной зоне или нет, – заявляет Роман Бобылев, эксперт Общественной платы по защите прав туристов, председатель правления Всероссийского объединения туристов, – если курортная зона охвачена пожаром, то вне зависимости от наличия предупреждения МИДа или распоряжений Ростуризма, туроператор обязан принять меры либо к переселению, что непосредственно относится к людям, которые находятся в центре этого стихийного бедствия, либо вернуть денежные средства в полном объеме туристам, которые не могут воспользоваться услугой, которая не отвечает требованиям безопасности. Мы не можем поехать в отель, который пылает пламенем".
В случае, если курортная зона или конкретный отель не охвачен стихийным бедствием, и вернуть путевку турист захочет по причинам психологического дискомфорта, рассчитывать на компенсацию не придется. Если турист в одностороннем порядке решит расторгнуть договор с туроператором, ему вернут денежные средства, но с учетом реально понесенных расходов, а их размер может доходить до 80% от стоимости путевки.
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