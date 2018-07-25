Арестованы пять сотрудников колонии, обвиняемых в пытках

Заволжский районный суд Ярославля вынес решение об аресте пяти фигурантов дела об избиении заключенного в колонии №1. Ближайшие два месяца под стражей проведут Игорь Богданов, Сергей Ефремов, Алексей Боровкин, Сергей Драчев и Максим Яблоков (написал явку с повинной).

Еще одному подозреваемому — заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову — срок задержания был продлен до 28 июля, так как суд счел доводы следствия недостаточными и попросил предоставить дополнительные доказательства, передает "Интерфакс".

Уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками ФСИН было возбуждено после публикации в СМИ видео, на котором 18 тюремщиков жестоко избивают скованного наручниками заключенного в ярославской колонии №1. Расследование ведет Центральный аппарат СК РФ.