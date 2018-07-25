Японский школьник делает статуэтки из живых насекомых

Старшеклассник из Японии стал звездой "Твиттера" после того, как начал публиковать фотографии скульптур, которые молодой человек делает из останков живых насекомых. Мастерству школьника могут позавидовать авторы спецэффектов для голливудских фильмов ужасов, сообщает Sora News.

На опубликованных ниже фото запечатлены работы японца. Они сделаны из панцирей цикад.

使ったのは

セミの抜け殻

ピンセット

木工用ボンド

です



切ったり貼ったりしました



これを作る前に試作したりもしました pic.twitter.com/Sjji1iEJ4c — 宇宙船のリンク (@ride_hero_) 22 июля 2018 г.

После того, как работы японца стали набирать сотни ретвитов и лайков, у него появился конкурент. Один из подписчиков школьника поделился фотографией своей работы, сделанной из клешней краба.