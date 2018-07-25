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25 июля 201816:11

Японский школьник делает статуэтки из живых насекомых

фото: twitter.com/ride_hero_

Старшеклассник из Японии стал звездой "Твиттера" после того, как начал публиковать фотографии скульптур, которые молодой человек делает из останков живых насекомых. Мастерству школьника могут позавидовать авторы спецэффектов для голливудских фильмов ужасов, сообщает Sora News.

На опубликованных ниже фото запечатлены работы японца. Они сделаны из панцирей цикад.

После того, как работы японца стали набирать сотни ретвитов и лайков, у него появился конкурент. Один из подписчиков школьника поделился фотографией своей работы, сделанной из клешней краба.

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