Масло без штаффа: Роскачество исследовало одну из составляющих бутерброда

Роскачество провело веерное исследование наиболее популярных марок традиционного сливочного масла жирностью 82,5%. Эксперты проверили, действительно ли фактическая доля жира соответствует указанной на упаковке, подменяют ли молочный жир растительным, а также рассказали, в какой упаковке лучше всего покупать масло, чтобы оно сохранилось подольше.

С учетом предыдущих испытаний качества сливочного масла 82,5% жирности в итоговый рейтинг включены 74 самые популярные в нашей стране торговые марки из России и Белоруссии, в новое исследование вошли 10 региональных торговых марок.

"После подведения итогов первого исследования сливочного масла мы через социальные сети, портал и мобильное приложение Роскачества получили множество откликов от граждан страны с просьбой проверить масло локальных марок из различных регионов. Новое исследование включает часть таких предложенных покупателями марок", — отмечает заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.

Специалисты исследовали продукцию по 68 параметрам качества и безопасности, в том числе сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, КМАФАнМ и сальмонеллы, токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и микотоксинов.

Важным вектором исследования стало изучение потребительских свойств продукции – посетители портала Роскачества часто задавали вопросы экспертам о несвойственной консистенции масла и "странном" вкусе, рассказывает Мария Сапунцова. По ее словам, потребители чаще всего интересуются, не выдают ли производители менее жирное "крестьянское" масло 72,5% жирности за классическое, более жирное "традиционное", а также не добавляют ли "лишних" ингредиентов, таких как крахмал или растительные жиры. В частности, в процессе производства масла вода отделяется от жира, но производитель может оставить в нем больше влаги, чем этого требует национальный стандарт. Это приводит к снижению содержания жира и, соответственно, уменьшает себестоимость масла.

Экспертами была проведена проверка на фальсификацию сливочного масла, ведь настоящий продукт делают исключительно из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока. Если в состав продукта добавлены жиры немолочного происхождения (например, растительные), то такой продукт уже не может называться сливочным маслом.

По результатам нового этапа исследования все испытанные марки сливочного масла признаны полностью безопасным. Бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, дрожжей и других патогенных микроорганизмов в новом исследовании выявлено не было.

В 2016 году исследования выявили массовую проблему превышений по микробиологическим показателям, что было связано с нарушением условий хранения на всей товаропроводящей цепи. Поэтому по-прежнему одной из важнейших рекомендаций по выбору качественного сливочного масла остается внимательное изучение покупателем температуры хранения на полке магазина – она не должна превышать плюс 6 градусов.

Кроме того, производители марок, испытанных Роскачеством в данном этапе веерного исследования, не обманывают потребителей в части состава масла и массы нетто: случаев фальсификации растительными жирами в новом исследовании зафиксировано не было, как и случаев обвеса. Ранее растительные жиры были выявлены Роскачеством в 6 случаях: в торговых марках "Вологодские луга", "ЛАВ", "Молочная ферма", "Молочный стиль", "Ржевушка", "Русское молоко".

А вот массовая доля жира соответствовала не у всех товаров: "Бежин луг" (80 %), "Село зелёное" (79 %), "Шекснинский маслозавод" (80 %), Goodness farm (79 %) вместо обозначенных 82,5%. Данное отклонение коррелирует с повышенной долей влаги – у этих товаров она выше, чем нужно.

По результатам нового этапа исследования претендовать на государственный Знак качества сможет сливочное масло "Братья Чебурашкины", а лучшим маслом на российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74 – это масло, которое по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы. В частности, это масло под торговыми марками "Асеньевская ферма", "Братья Чебурашкины", "Брест-Литовск", "Волгородские традиции", "Домик в деревне", "Карат", "Перекресток", "Правильное масло", "Простоквашино", "Ровеньки", "Рузское", "Савушкин", "Тысяча озер", "Усадьба Ильинское", "Ферма", "Экомилк", "Экомилк традиционное", Arla Natura, Belorus export, Fine Life, Gudberg, Lattesco.

Согласно результатам испытаний, существенное повышение качества отмечено у торговых марок "Правильное масло", "Тысяча озёр" и Arla Natura. Эти продукты полностью соответствуют требованиям безопасности и качества. Это наглядно демонстрирует эффект потребительской "мягкой силы" — реальный результат влияния на рынок исследований Роскачества.

О частом вопросе соотношения цены качества стоит отметить, что самое дорогое масло в новом исследовании – 143рубля в пересчете на 100 граммов — оказалось качественным и безопасным, а самое дешевое — 78,5 рублей за 100 граммов – наоборот, имеет нарушения по жирности и влаге.

Профессиональные аккредитованные эксперты Роскачества как всегда провели так называемые сенсорные (органолептические) исследования вкуса всех марок масла. Самым вкусным маслом по результатам органолептических испытаний стало масло "Коровка из Кореновки" (87,2 рубля за 100 граммов, Краснодарский край) – оно же самое дешевое среди масел, полностью соответствующих требованиям по качеству. Следом за ним в рейтинге самого вкусного масла – "Братья Чебурашкины" (88 рублей за 100 граммов, Московская область). Третье место в тройке самых качественных, но недорогих – "Ностальгия" (93,89 рубля за 100 граммов, Саратовская область).

Если говорить об упаковке, эксперты рекомендуют покупать масло в фольге – она по сравнению с более "модным" пергаментом обеспечивает лучшую сохраняемость масла, так как задерживает испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления. Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные процессы, из-за которых появляется штафф – полупрозрачный желтый или просто отличающийся по цвету слой на поверхности масла.