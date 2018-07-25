Moscow River Cup. Квалифай Ивахненко вышла в третий круг

В столице России набирает ход турнир Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup. Матчи второго круга открыли две россиянки – Валентина Ивахненко и Варвара Финк. Выиграла Ивахненко, которая пробилась в основной турнир из квалификации.

Валентина только в первой партии давала сопернице шансы, но выиграла 7:6. Во втором сете Ивахненко была заметно сильнее – 6:3. Выбыла из борьбы восьмая ракетка состязаний Кайя Канепи из Эстонии. Она проиграла сербке Ольге Данилович – 6:7, 5:7.