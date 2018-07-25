В Кургане годовалый малыш выпал c пятого этажа

В Кургане годовалый ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на пятом этаже многоквартирного дома. Малыш выжил после падения, на данный момент он находится в городской больнице.

Как сообщает информационное агентство Kurgan.ru, следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области начало доследственную проверку по факту случившегося.

За последнюю неделю стало известно сразу о четырех несчастных случаях с падением детей. 18 и 19 июля подобные инциденты произошли в Москве и Петербурге.