Суд оштрафовал участников акции Pussy Riot за ношение полицейской формы

Мировой суд оштрафовал продюсера Pussy Riot Петра Верзилова и трех участниц группы на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы. 15 июля активисты во время второго тайма финального матча чемпионата мира выбежали на футбольное поле, позже объяснив это проведением акции "Милиционер вступает в игру".

Помимо штрафа суд обязал изъять у активистов полицейскую форму, передает РИА Новости.

Молодые люди вину не признают, поскольку форма, взятая ими напрокат, использовалась в акции исключительно для создания художественного образа. По их словам, своими действиями они не посягали на институт государственной власти.

Ранее суд признал участниц группы Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову, Веронику Никульшину и продюсера Петра Верзилова виновными и по другой статье Кодекса административных правонарушений – о грубом нарушении правил поведения зрителями при проведении официальных спортивных мероприятий. Их приговорили к пятнадцати суткам административного ареста, а также был вынесен запрет на посещение официальных спортивных соревнований на три года.

С 14 июня по 15 июля Россия впервые принимала Чемпионат мира по футболу 2018. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал этот мундиаль лучшим в истории.