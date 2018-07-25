Звезду Трампа на "Аллее славы" вновь разбил вандал

В ночь с 24 на 25 июля вандал разбил киркой звезду Дональда Трампа, президента США, на голливудской "Аллее славы" в Лос-Анджелесе.

Мужчина пронес инструмент в футляре для гитары, сообщает ТАСС. Свое орудие он бросил на месте преступления возле небольшой кучи щебня, оставшейся от звезды Трампа.

Об инциденте злоумышленник сам сообщил полиции Лос-Анджелеса, а позже — сдался властям. Его мотивы неизвестны.

Звезду на "Аллее славы" Дональд Трамп получил в 2007 году за продюсирование американского шоу "Ученик". В 2016 году звезда уже подвергалась нападению – ее также разбили вдребезги киркой, на ремонт регалии ушло несколько недель.