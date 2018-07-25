Экс-чиновник МЧС задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков задержан в Подмосковье. Его подозревают в мошенничестве: правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства.

По данным "Интерфакса", Шлякова задержали в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме.

В отношении Сергея Шлякова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Генерал-полковник Шляков был назначен на должность первого замглавы МЧС в 2013 году и занимал ее вплоть до увольнения 30 сентября 2015 года. Ранее он возглавлял Академию гражданской защиты МЧС.