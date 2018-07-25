Тема:
Открытие новых видов динозавров и изучение известных 4 часа назад
"Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Окаменелые останки самой большой ноги динозавра были обнаружены на раскопках в Вайоминге ещё в 1998 году. Однако только недавно учёные из США, Германии и Швейцарии установили, что конечность принадлежала брахиозавру (род растительноядных зауроподов). Он был одним из крупнейших наземных животных в истории планеты. Исследование подтверждает, что 150 миллионов лет назад эти существа населяли огромную территорию.
"[В нашем распоряжении] есть следы и другие неполные скелеты из Австралии и Аргентины, которые, кажется, принадлежат ещё более крупным животным, но эти гигантские скелеты были найдены без ног. Этот зверь был явно одним из самых больших, которые когда-либо обитали в Северной Америке", — сообщил соавтор исследования Эммануэль Чопп (Emanuel Tschopp).
Останки динозавра были раскопаны в 1998 году экспедиционной группой из Университета Канзаса, в которую входил Энтони Мальтезе (Anthony Maltese).
"Стало сразу понятно, что нога, почти метр в ширину, принадлежала чрезвычайно крупному животному, поэтому образец был прозван "бигфутом"", — рассказал Мальтезе, ведущий автор данного исследования.
Почти полная окаменелость ноги состоит из 13 костей. Учёные установили, что обладатель удивительной конечности был около 25 метров в высоту.
После тщательного изучения находки, специалисты из США, Германии и Швейцарии определили, что нога принадлежит животному, очень тесно связанному с длинношеим, длиннохвостым брахиозавром. Исследователи использовали трёхмерное сканирование и подробные измерения, чтобы сравнить полученный образец с окаменелыми останками ног многочисленных других видов динозавров (например, гигантов бронтозавров и диплодоков). Исследование подтвердило, что найденная нога является самой большой из обнаруженных на сегодняшний день.
Также находка показала, что брахиозавры населяли огромную территорию, простирающуюся от восточной Юты до северо-запада Вайоминга.
В том же месте раскопок, на северо-востоке Вайоминга, были найдены и другие останки. Они принадлежали брахиозавру (почти полный скелет) и длинношеим динозаврам, таким как диплодоки и камаразавры. Исследовательская группа очень удивилась, обнаружив брахиозавра столь далеко на севере, потому что считалось, что эти животные занимают территории меньшей площади, расположенные на юге.
"Данный брахиозавр порождает некоторые вопросы. Мы видим два абсолютно разных вида? Или же это тот же вид, но мигрировавший на север с юга?", — отмечает соавтор исследования Дэвид Бернем (David Burnham), палеонтолог из Университета Канзаса.
Ранее палеонтологи находили и другие окаменелости динозавров, которые не уступали в размерах найденному брахиозавру.
"Существуют и иные виды, которые немногим меньше", — заявил Филип Мэннион (Philip Mannion), палеонтолог из Имперского колледжа Лондона), который не участвовал в данном исследовании.
Однако никогда ранее учёные не находили останки ног таких зауроподов, как титанозавр или аргентинозавр, которые, несомненно, могли бы побороться с данной находкой за титул "самой-самой". Эти окаменелости, объясняет Мальтезе, неуловимы. Палеонтологи предполагают, что эти части тела "ужасных ящеров" чаще других растаскивали падальщики или уносила вода (так как ноги значительно меньше остальной туши).
Скальные породы, в которых были обнаружены останки брахиозавра, сегодня относятся к таким туристическим достопримечательностям, как "лес мёртвых деревьев" Дедвуд и гора Рашмор. Как считает Мальтезе, эти места хранят в себе ещё более фантастические скелеты динозавров.
Палеонтологи планируют продолжить исследования окаменелостей, найденных в регионе Блэк-Хиллз.
Статья исследователей была опубликована 24 июля в журнале PeerJ.
Ранее по теме
-
Найдены останки "бронированного" динозавра с колючей головой5 суток назад
-
"Первый огромный": в Аргентине найдены останки древнего предка гигантских ящеров15 суток назад
-
Свирепый тирекс не умел высовывать язык1 месяц назад
-
Откуда столько крупных хищников среди динозавров, стало ясно после анализа их зубов3 месяца назад
-
В США откопали детёныша тираннозавра3 месяца назад
-
Учёные исследовали плиту с рекордным количеством следов динозавров и млекопитающих5 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Огонь превратил Аттику в выжженную землю
- Скоропостижно скончался актер Александр Исаков
- Закрыли тему: Белый дом о подарке Путина Трампу
- США огласили декларацию о непризнании российского Крыма
- Представитель Киева устроила скандал в Минске
Самое читаемое
-
Трагедия в Серпухове: убийца ребенка арестован, покрывавший его участковый пойдет под суд
- Названа причина смерти 28-летней чемпионки России
- Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
- Девушки получили ожоги внутренностей, попив воды
- Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- Обновленный Hyundai Tucson: сроки начала продаж в России
- В Амурской области АЗС разливала воздух вместо бензина
- Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО
- Kia назвала цены и версии обновленной Kia Optima для России
Экономика
-
ЕК: автопроизводители манипулируют данными о выбросах
- ЦБ Китая продолжил ослаблять юань к доллару
- Вторая жизнь биткоина
- Трамп предложил ЕС вместе отказаться от пошлин и субсидий
- На что Россия поменяла трежерис?
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Ученые не нашли в атакамском гуманоиде ничего странного
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- Создана таблетка от сотрясения мозга
- Репродуктивную функцию мужчин способен улучшить алкоголь
Вести в 20.00
-
"Смертельные духи" из Эймсбери
- Тимати взбудоражил центр Москвы
- Как распускал руки авиадебошир в Домодедове
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Буйного пассажира из Домодедова отправили на 5 суток в изолятор
- Мобильный избиратель: москвичи смогут выбрать мэра, сидя на дачах
- Дети без занятий, родители в долгах: сеть Footyball обанкротилась
- В столице задержаны мошенники из автосалона: кадры спецоперации
- В Крылатском открылся новый спорткомплекс с двумя бассейнами
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый пластырь выявит уровень стресса по анализу пота
- "Электронный язык" быстро распознает некачественный мёд
- Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией
- Найдены останки "бронированного" динозавра с колючей головой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе