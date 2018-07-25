Лучший гол футбольного чемпионата мира-2018 забил француз Павар
Игрок обороны футбольной сборной Франции Бенжамен Павар стал автором лучшего гола на чемпионате мира, который в середине июля завершился в России. Всего в список претендентов включили 18 голов, но именно мяч, забитый французом в ворота сборной Аргентины, назван самым красивым.
Интересно, что на нынешнем первенстве аргентинцы пострадали еще от одного весьма впечатляющего удара: гол хорвата Луки Модрича в ворота "альбиселесте" назван третьим по красоте. Второе место занял колумбиец Хуан Кинтеро с ударом низом со штрафного в матче группового этапа против Японии. Шестое место — у россиянина Дениса Черышева с его голом в ворота сборной Саудовской Аравии.
Павар – первый футболист европейской сборной, ставший автором лучшего гола со времени проведения этого конкурса. Раньше победителями становились аргентинец Макси Родригес (2006), уругваец Диего Форлан (2010) и Хамес Родригес из сборной Колумбии (2014).
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