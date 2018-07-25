Американская пара посадила на диету аномально толстого кота

Жители американского штата Мичиган Майк Уилсон и его девушка Меган Ханнеман ведут "Инстаграм"-блог, в котором рассказывают о борьбе с ожирением своего кота Бронсона. В свои три года питомец весит аномальные 15 килограммов. Пара посадила кота на диету, за похудением животного следят 14 тысяч человек, сообщает Bored Panda.

У американской пары свой бизнес, в рамках которого они торгуют кошачьими домиками, лабиринтами и прочими приспособлениями для домашних животных.

В начале лета жители Мичигана решили взять себе еще одного котенка из приюта, однако вместо него принесли домой 15-килограммового Бронсона, настолько он им понравился. Такие кошки требуют особого ухода, поэтому перед тем, как представители питомника разрешили паре забрать кота домой, Майк и Меган прошли специальное собеседование.

Предыдущим хозяином Бронсона был пожилой мужчина, который, по всей видимости, кормил кота объедками с собственного стола и совсем не занимался питомцем.

Пара из Мичигана начала кормить кота здоровой пищей и заставлять его самого добывать себе пищу с помощью игр и физических упражнений. За два месяца Бронсон сбросил полкило и начал набирать мышечную массу.