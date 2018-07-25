У Британии нет денег на новые фрегаты, а старые – на грани списания

Министерство обороны Великобритании приостановило разработку новейшего фрегата Type 31e. Причина – глава военного ведомства Гэвин Уильямсон не смог обеспечить достаточное финансирование для этого проекта. Таким образом на Королевском флоте складывается ситуация, когда устаревшие фрегаты Type 23 уже через 5 лет должны быть списаны, а заменить их нечем, пишет агентство ТАСС со ссылкой на британскую газету The Times.

Стоит отметить, что по официальный данным, британский флот действительно собирается снимать с вооружения фрегаты Type 23. Однако заменят их так называемые "глобальные боевые корабли 21 века" Type 26. Первый из них, HMS Glasgow, уже заложен. В конце июля прошлого года началась нарезка металла для его строительства. А передать флоту фрегат планируют в 2023 году.

Основных задач у новых кораблей будет три: участие в боевых действиях, обеспечение безопасности в море, международное сотрудничество. Известно, что HMS Glasgow вооружат зенитной ракетной системой Sea Ceptor. Радиус ее действия – 25 километров. Кроме того, фрегат оснащен 127-миллиметровой артиллерийской установкой и пулеметами. Водоизмещение корабля составит 7 тысяч тонн, длина – 150 метров, ширина – 21 метр.