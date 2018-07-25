Кого коснется и что изменит паспортная амнистия в России

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призывает провести паспортную амнистию. По ее словам, она коснется тех, чьи паспорта были аннулированы в 90-е годы из-за нарушений при оформлении. Кто еще сможет рассчитывать на амнистию?



Паспортная амнистия – хорошо знакомый многим россиянам термин. Проект не новый, однако сейчас начало его реализации возможно из-за устранения несовершенств в миграционном законодательстве.

Амнистия затронет сразу несколько категорий людей. Прежде всего, это те, у кого аннулировали паспорт в 90-е (документ, удостоверяющий личность, был получен с нарушениями). Коснется инициатива и граждан СНГ – тех людей, которые по разным причинам потеряли документы или пользуются устаревшими паспортами СССР, но хотят оформить российское гражданство.



"Они прожили на территории России долгое время, проявили себя как добропорядочные люди. У них есть семьи. Несправедливо заставлять их заново проходить процедуру получения гражданства, которая распространена на всех. Было бы правильно разрешить им восстановить паспорта в упрощенном порядке", — комментирует идею паспортной амнистии уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.



Провести паспортную амнистию поможет специальный реестр. Человек сможет сам зарегистрироваться в нем и подать заявку на возможность получения паспорта. Это необходимо, потому что нет точных цифр, у какого количества людей были аннулированы паспорта. Далее будет проходить проверка на достоверность поданных заявок. По последней информации ФМС, проблема коснулась около 20 тысяч человек. Однако в ходе переписи населения назвали другую цифру – 1 миллион человек.



"Это происходит потому, что путаница с документами была во время распада СССР в 90-х, и некоторые россияне в этот момент не жили на территории России, либо не имели постоянной прописки, либо просто не получили вкладыш, – объясняет первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, – несколько лет назад мы запустили паспортную амнистию, запретили забирать паспорта у людей. А ведь были вопиющие случаи. И неоднократно".

Другая распространенная проблема – люди с просроченными российскими паспортами, которые получили документ, удостоверяющий личность, за рубежом. "На стадии обмена паспортов выяснялось, что данные граждане РФ, которые получили паспорта в дипломатических представительствах РФ, не внесены в соответствующие реестры. Таким образом, при обмене паспорта гражданин РФ фактически утрачивал свой документ. Конечно, речь шла не о лишении гражданства, но о не предоставлении нового паспорта, что ставило серьёзные вопросы", — рассказывает Владимир Плигин, советник председателя Госдумы РФ.



Главная задача сейчас – снизить число тех, кто по разным причинам остался без российского паспорта. Именно поэтому паспортная амнистия – необходимый инструмент. Ведь это поможет решить целый ряд проблем тем, кто годами боролся за российское гражданство.