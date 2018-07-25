Тур де Франс. Кинтана выиграл этап, Закарин – десятый

На традиционной веломногодневке "Тур де Франс" прошел один из самых коротких, но весьма сложных этапов. 65 км между городками Баньер-де-Люшон и Сен-Лари-Сулан завершал подъем, который лучше других прошел колумбийский гонщик команды Movistar Найро Кинтана.

При этом Кинтана опередил ближайшего соперника – ирландца Дэниэла Мартина (команда UAE-Team Emirates) – на 28 секунд, а лидера общего зачета британца Герейнта Томаса (Sky) – на 47. Российский лидер команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин пришел на финиш десятым с отставанием в 2 мин. 10 сек.

Томас сохранил лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от соотечественника и партнера по команде Sky Кристофера Фрума до 1 мин. 39 сек. Третьим идет голландец Том Дюмолен (Sunweb) – отставание 1 мин. 50 сек. Закарин на 14-м месте с отставанием в 10 мин. 13 сек. Еще один россиянин из Katusha-Alpecin Павел Кочетков – на 62-й позиции.