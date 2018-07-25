Альтернатива западному однополярному миру. В ЮАР стартует саммит БРИКС

В южно-африканском Йоханнесбурге открывается юбилейный десятый саммит БРИКС. Кроме лидеров 5 стран-участниц объединения, России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, там ждут глав еще десятка государств, от Аргентины до Турции, в качестве наблюдателей. Некоторые темы повестки уже известны. Владимир Путин планирует среди других вопросов обсудить альтернативы западной однополярности, а его китайский коллега Си Цзиньпин — противодействие торговому протекционизму.

К ним в гости в эти дни приезжают российские журналисты, китайские чиновники, бразильские туристы. ЮАР встречает гостей национальным колоритом. Вот так южноафриканские племена приветствуют участников десятого юбилейного саммита БРИКС.

Йоханнесбург хоть и не столица ЮАР, но своего рода витрина страны, ее финансовый центр и крупнейший мегаполис, улицы которого сейчас пестрят плакатами, приветствующими участников БРИКС.

БРИКС — мощнейшее объединение: 42% населения планеты, 30% мировой площади. В прошлом году его члены обеспечили 50% мирового экономического роста. И сейчас, когда акценты смещаются с запада все восточней, страны пятерки вместе могут открыть для себя новые горизонты.

"Последние годы страны БРИКС, их размер, их экономики превысил размеры стран "большой семерки". Это вот произошло недавно. Очень важное событие, потому что и темпы роста здесь гораздо выше, и перспективы гораздо больше", — заявил министр экономического развития Максим Орешкин. "Пять стран координируют свои действия и выражают единое мнение по общим проблемам. Мы не только члены БРИКС, мы еще и члены "большой двадцатки". Очень важно, чтобы мы выражали единое мнение для продвижения общих интересов", — считает министр финансов ЮАР Нхланха Нени.

Африка сегодня один из самых быстрорастущих рынков. Здесь уже осваивается отечественный "Газпромбанк". Открыто первое представительство с офисом в деловом квартале Йоханнесбурга.

"На доллар, вложенный в Африку, доходность будет выше, чем в других странах. "Газпромбанк" здесь, и мы готовы всячески содействовать российским компаниям и помогать им в финансировании", — обещает исполняющий обязанности генерального директора "Газпромбанка" Иван Сучков.

Само объединение БРИКС открыло собственный банк: уставной капитал — 5 миллиардов долларов. Часть денег пойдет на поддержку 20 проектов, 5 из которых приходятся на Россию.

"Суммарно это где-то больше 1 миллиарда. Где-то 1 миллиард 100 миллионов долларов уже проинвестировано", — говорит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

В Йоханнесбург стянута полиция из разных частей ЮАР. Саммит проходит при повышенных мерах безопасности. Хотя в городе абсолютно спокойно: нет ни протестующих, ни провокаций. Участники саммита говорят, что в защите сейчас гораздо больше нуждается мировой рынок. Там, в кулуарах, часто повторяют словосочетание "торговая война".

Китайская делегация в авангарде, самая многочисленная. Занимают места в первом ряду. Их лидер, Си Цзиньпин, говорит о новых вызовах, имея ввиду противостояние с США. Новые пошлины вводятся чуть ли не каждую неделю. Ссорятся крупнейшие экономики, а значит удар по мировому рынку.

"Торговые войны — это неправильный путь для любой страны мира, индустрии или производства. Поэтому члены БРИКС должны объединиться и противостоять торговым войнам", — заявил председатель Китайской национальной машиностроительной корпорации Рен Хонгбин.

БРИКС — это не закрытый клуб. Пятерка приглашает к диалогу партнеров. Подчеркивая, что объединение усилий — залог стабильности на планете. На ближайшую пару дней Йоханнесбург станет центром мировой политики.