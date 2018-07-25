Следующий саммит Путина и Трампа может состояться в 2019 году

США нацелены на то, чтобы провести следующий саммит президентов США и РФ, Дональда Трампа и Владимира Путина, в 2019 году. Такими планами поделился советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент полагает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти после окончания "охоты на ведьм" по "российскому делу", — уточнил Болтон.

Как отмечает "Интерфакс", согласно данному плану, встреча российского и американского лидеров может пройти после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемому российскому вмешательству в выборы 2016 года в США. Официально никаких сроков окончания этого расследования нет, однако Трамп рассчитывает закончить это расследование до промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось о готовности США пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года.

Саммит двух президентов недавно прошел в Хельсинки.