ФИФА заподозрила лидеров ВОБ в спекуляции билетами

Международная федерация футбола озабочена делом 9-летней давности, когда сборная России в отборе к чемпионату мира играла в Москве с командой Германии и часть билетов на игру попала к спекулянтам. По мнению ФИФА, к этому может быть причастно Всероссийское объединение болельщиков.

Матч Россия – Германия (0:1), который прошел в столичных "Лужниках", посетили более 72 тыс. зрителей, напоминает "Спорт-экспресс". Перед игрой Российский футбольный союз передал ВОБ 20 тыс. билетов, 4 тысячи из которых должны были быть разыграны. Каждому участнику лотереи присваивался номер, а цифры счастливчиков были опубликованы на сайте.

Однако, как сообщил в одном из интервью бывший лидер фанатов московского "Спартака" Иван Катанаев, 2 тыс. билетов попали к спекулянтам. Это произошло с помощью фальсификации и на самом деле разыграли половину от 4 тыс. билетов. А номера победителей были указаны дважды.

Ранее информация не получила распространения, но в 2016 году главу ВОБ Александра Шпрыгина обвиняли в участии в беспорядках на французском Евро. ФИФА начала изучать деятельность ВОБ и вышла на историю со спекуляцией. Международная федерация запросила у РФС документы по этому случаю.