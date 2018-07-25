Суданец четыре дня ехал из Британии во Францию, цепляясь за дно автобуса

Неназванному беженцу из Судана удалось преодолеть почти 500 километров, цепляясь за низ фургона семейной пары из Британии. Незваный гость попал из Франции в Соединенное королевство, путешествуя зайцем четыре дня. Суданца не обнаружили даже таможенники, сообщает Daily Mail.

Мик и Лиза Паттерсоны пришли в ужас, узнав, что четыре дня путешествовали по Европе с мигрантом, который цеплялся за дно их фургона.

О неожиданном попутчике британцы узнали, только когда вернулись домой в Эссекс. Через несколько мгновений после того, как Паттерсоны вышли из машины, они увидели, что рядом с их домом, расположенном на безлюдной улице, появился незнакомый человек.

По словам Мика Паттерсона, он быстро понял в чем дело. Суданец оказался вежливым и признался жителю Эссекса, что, рискуя жизнью, путешествовал вместе с семьей европейца четыре дня.

Британцы, что юноша уцепился за их фургон во французском городе Кан, где у семьи была остановка. В этом населенном пункте сейчас много нелегальных мигрантов.

Суданца арестовали. Он оказался несовершеннолетним. До рассмотрения дела о нарушении миграционного законодательства полиция передала его представителям социальных служб.