Вице-президент "Монако" Васильев подтвердил переход Головина

Судя по всему, подходит к завершению история с трансфером ведущего хавбека Александра Головина из московского ЦСКА в иностранный клуб. На него претендовали английский "Челси" и итальянский "Ювентус", но в итоге полузащитник окажется в "Монако".

Информацию подтвердил вице-президент "Монако" Вадим Васильев: "Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял нашу точку зрения. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из "Монако" – Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята".

"Насколько я понимаю, наиболее реальными вариантами были "Челси" и "Ювентус". Мне даже говорили, что "Юве" уже закрыл сделку. Но завтра Головин прилетает на медосмотр в Монако. Надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Было психологическое напряжение. Первый трансфер в жизни психологически выматывает", — говорит функционер.

"И я хотел бы сказать болельщикам, что не надо ждать слишком много сразу, — цитирует Васильева Sport24.Ru. – Первый сезон будет переходным, адаптационным к новому, более агрессивному и интенсивному чемпионату. Плюс язык, страна. Давайте наберемся терпения. В следующем году можно будет судить".

Один из руководителей "Монако" не стал вдаваться в детали разговора с Евгением Гинером: "Мы постарались сделать лучшее предложение для ЦСКА. Мы показали, что реально заинтересованы в успехе Саши. Надеюсь, это будет общий успех".