США огласили декларацию о непризнании российского Крыма

Непризнание воссоединения Крыма с Россией становится отныне официальной политикой США.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность поставил в известность государственный секретарь США Майкл Помпео.

Он подчеркнул, что не будет смягчение антироссийских санкций до тех пор, пока Москва не вернет Крым Киеву.

Помпео заявил о том, что Белый дом издал "Крымскую декларацию" и подчеркнул, что этим шагом "мы придаем официальный характер политике непризнания (перехода полуострова в РФ) со стороны Соединенных Штатов".

Госсекретарь отметил, что данную точку зрения разделяют союзники и партнеры США, а также международное сообщество.

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила, что ранее официальной политикой США при Бараке Обаме был Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату.

"Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требовать от России передачи Крыма Украине — бессмысленно.