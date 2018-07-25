Головин в "Монако": трансфер в 35 млн евро и 2 миллиона зарплаты

Все больше информации поступает о трансфере полузащитника сборной России и столичного ЦСКА Александра Головина в "Монако". Сообщается, в частности, что армейский клуб получил за игрока 35 млн евро, а сам хавбек будет получать зарплату в 2 млн евро.

Сумма трансфера Головина стала рекордной для российских футболистов, выступавших в отечественной премьер-лиге. Из иностранных игроков больше него принесли в кассу своего клуба бразильцы Халк (из "Зенита" в "Шанхай Теллэйс" за 55,8 млн евро) и Виллиан (из "Анжи" в английский "Челси" за 35,5 млн евро).

Как сообщили источники, близкие к переговорам, "Монако" пообещал платить россиянину зарплату в 2 млн евро за сезон, а сам контракт будет официально подписана на 5 лет, так что Головин заработает 10 "лимонов". В четверг, 26 июля, футболист прибудет в Монако на медосмотр.