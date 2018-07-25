Ник Кейв и The Bad Seeds выступят в Москве

В пятницу, 27 июля, в московском клубе Adrenaline Stadium выступит легендарный австралийский рокер, мультинструменталист и поэт Ник Кейв вместе со своей группой The Bad Seeds. Команда презентует в России вышедший в 2016 году альбом "Skeleton Tree", один из самых трагичных в своей дискографии.

Ник Кейв и его группа вернутся в Россию спустя три года после предыдущего визита. Шестнадцатый студийный альбом The Bad Seeds посвящен памяти сына Ника Кейва, Атура, который трагически погиб в 2015 году.

В Москве Ник Кейв со своими музыкантами обещают исполнить материал с пластинки "Skeleton Tree", а также несколько классических вещей The Bad Seeds, хорошо знакомых слушателям по всему миру.

Сам Кейв говорит, что его российские поклонники как никто понимают и чувствуют мрачную, мемтами даже готическую атмосферу, которой пропитано творчество музыканта.

Не даром предыдущая группа австралийца, The Birthday Party, была названа в честь одной из сцен романа Достоевского "Преступление и наказание", любовь к которому музыканту привил отец, учитель литературы.

Московский концерт Ника Кейва и The Bad Seeds состоится 27 июля в Adrenaline Stadium, начало в 20:00.