Смолов, Газинский и швед Классон тренируются с "Краснодаром"

После отпуска, связанного с участием в чемпионате мира, в состав футбольного клуба "Краснодар" вернулись его сборники – Федор Смолов и Юрий Газинский из национальной команды России, а швед Виктор Классон – из состава "Тре крунур".

"С понедельника, 23 июля, команда на своей тренировочной базе начала заключительный этап подготовки к старту сезона вместе со сборниками, которые вернулись в расположение "черно-зеленых" после участия в чемпионата мира-2018, — сообщает сайт "Краснодара".

Полузащитники Виктор Классон, Юрий Газинский и нападающий Фёдор Смолов "с головой окунулись в тренировочный процесс". Все трое чувствуют себя хорошо и надеются как можно быстрее вернуть себе оптимальные физические и игровые кондиции после краткосрочного отпуска.