Мария Захарова прокомментировала американскую "Крымскую декларацию"

Опубликованную внешнеполитическим ведомством США "Крымскую декларацию" прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, она сравнила документ с соглашением по иранской ядерной программе и Парижским соглашением по климату, из которых США вышли решением президента Дональда Трампа.

На своей странице в социальной сети Facebook Мария Захарова написала: "А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама [экс президент США] так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям".

Как сообщалось, Государственный департамент США выпустил "Крымскую декларацию" — документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США. Его целью является формальная кодификация политики США в отношении Крыма, сообщает РИА Новости.

Полуостров Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".