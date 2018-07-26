В Москве состоялись российско-американские переговоры

На конференции по контролю за вооружениями заместитель министра иностранных дел Александр Грушко принял группу экспертов из США. Обсуждали вопросы стратегической стабильности. Акцент был поставлен на сокращение вооружений и ликвидацию ракет средней и меньшей дальности. Также обсудили — как предотвращать опасные военные инциденты, сообщает телеканал "Россия 24".