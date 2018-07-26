Арест Марии Бутиной: адвокат требует закрыть дело

Защита россиянки Марии Бутиной, которая находится под стражей в США по подозрению в незаконном лоббировании, требует закрыть дело. Адвокат планирует подать соответствующее ходатайство в суд.

Бутину обвиняют в том, что она якобы пыталась внедриться в общественные организации, встречалась с местными политиками. Сама россиянка свою вину полностью отрицает, сообщает телеканал "Россия 24". В МИДе России уверены, что Бутину задержали в преддверии саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы сорвать встречу или уменьшить позитивный эффект.