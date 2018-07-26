Евросоюз идет на уступки США в торговой войне

Чтобы избежать полномасштабной торговой войны, представители Брюсселя прибыли в США. На встрече с Дональдом Трампом они согласились увеличить импорт из Штатов сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.

США уже ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий, Евросоюз ответил ограничениями на целый ряд американских товаров. После чего Трамп пригрозил обложить пошлинами европейские автомобили, сообщает телеканал "Россия 24".

"Мы хотим укреплять наши торговые отношения. На благо американских и европейских граждан. Сегодня мы договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия", — заявил Дональд Трамп.

"Мы решили усилить сотрудничество в сфере энергетики, ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США", — ответил Жан-Клод Юнкер.