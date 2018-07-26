Дамаск: родственники погибших российских военных приняли участие в церемонии памяти

В Дамаск по приглашению Башара Асада приехали родственники павших в бою российских военных. Они приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата.

Среди гостей были родители летчика Романа Филиппова. Жена и дети Марата Ахметшина, Олега Пешкова, Валерия Матвеева, а также дочь медсестры Надежды Дураченко. Сирийскую делегацию возглавила жена президента Сирии Асма Асад, сообщает телеканал "Россия 24".

После церемонии супруга сирийского лидера подарила дочери погибшего в бою Героя России Марата Ахметшина котенка шотландской вислоухой породы. Девочка сразу дала ему имя Уголек.