Головин поставил на красно-белое. Что ждет российского футболиста в "Монако"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин переходит в клуб "Монако". Контракт будет подписан на пять лет. Кроме "Монако" на футболиста претендовали также "Челси" и "Ювентус". Сколько заплатят за лучшего, по версии фанатов, игрока красно-синих?

Александра Головина в течение последних нескольких сезонов по праву называли одним из главных открытий российского футбола. Он довольно быстро стал ключевым игроком ЦСКА, а затем и сборной России.

Однако, главное, в такой ситуации было не просто обратить на себя внимание европейских клубов, а закрепиться в статусе молодого таланта. Что Головин и сделал. Сначала проявил себя в чемпионате России, выиграв его с ЦСКА, потом забивал уже в еврокубках. Во Франции "Лиону", в Англии "Арсеналу". Апогеем, конечно, стал чемпионат мира в России, где Головин был лидером нашей сборной. Он и забивал, и отдавал. При этом, всегда оставался максимально скромным парнем, даже сразу после первой победы над Саудовской Аравией 5-0 и прекрасного гола со штрафного.

Сумма трансфера Головина в "Монако" 30 миллионов евро. Это самый дорогой переход российского игрока в истории нашего чемпионата. До этого на первом месте располагался Юрий Жирков, который переходил из ЦСКА в "Челси" за 21 миллион евро, Роман Павлюченко из "Спартака" в "Тоттенхэм" за 17 с половиной, и Андрей Аршавин из "Зенита" в "Арсенал" за 16 с половиной.

В то же время — трансфер Головина на третьем месте среди всех игроков российского чемпионата. Самая большая сумма была только в сделке с Халком – 55.8, затем Виллиан 35,5, и потом сразу идет трансфер Головина.

И, что немаловажно, это третий трансфер в списке самых дорогих приобретений в истории "Монако". Дороже были лишь Хамес и Фалькао.

"Если у Александра всё получится в "Монако", через 2-3 года он сам сможет выбрать себе любой клуб, в котором захочет играть. Очень важно в спортивной карьере делать всё поступательно и в соответствии с собственной готовностью и готовностью клуба тебя принять. Для Головина это было непростое решение", — отметил Вадим Васильев, вице-президент ФК "Монако".

Свои первые шаги в футболе Головин делал еще на стадионе "Энергетик" в городе Калтан Кемеровской области. Недалеко от Новокузнецка, откуда, кстати, родом главная российская хоккейная звезда Кирилл Капризов.

Для маленького городка с населением почти 20 тысяч человек, и для всей России переход Головина в "Монако" – безусловно, повод для гордости

По информации французского клуба, срок контракта Головина с "Монако" – 5 лет, зарплата около 2 миллионов евро в год.